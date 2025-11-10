「指が折れて…」「実物と違いすぎる」事務所による“過剰な修正”　i-dle・ミヨンの自撮りに違和感 | RBB TODAY

ガールズグループi-dle（アイドゥル）のミヨンがシュファに続き、「過度な修正」の被害者となった。

i-dleの公式X（旧Twitter）には10月9日、ミヨンの自撮り写真1枚が投稿された。この写真には不自然な点が複数見られ、ファンの間で話題となった。

特に、あごを指しているミヨンの指が折れ曲がったように歪んでおり、拡大するとフォトショップによる補正の跡がはっきりと確認できる。

また、ミヨン本来の輪郭とは異なる形に修正されており、違和感のある印象を与えているのだ。

公式SNSにアップされる写真は、メンバーから受け取った元画像をもとに、所属事務所側が補正を加えて投稿する流れとなっている。そのため、今回のミヨンの写真についても、事務所による「無断補正」の結果、ぎこちない仕上がりになったとの反応が相次いでいる。

（写真＝i-dle公式X）議論となっているミヨンの写真

この写真を見たファンからも「修正しなくても元からきれいなのに、どうしてわざわざ」「指が折れてるのを見てみて」「実物と違いすぎる」などの声が上がった。

一方、最近ではi-dleの別メンバーであるシュファも同様の問題を経験している。

彼女は自撮りを送る際に「加工せず原本のまま公開してほしい」と要望していたが、それにもかかわらず補正された写真が投稿されたのだった。

シュファは「会社が勝手に下手なフォトショップをかけて腹が立つ」「写真加工しないでと言ったのに変な写真になっている」「原本で載せてほしい」と不満を吐露した。

シュファに続き、ミヨンまで事務所の「過度な修正」の被害者になってしまった格好だ。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

