“10kg減量”のヒョナ、公演中に突然気絶…心配広がる中SNSで謝罪「記憶ない、プロらしくなかった」 | RBB TODAY

歌手ヒョナがステージの最中に突然倒れ、ファンに衝撃を与えた。

ヒョナは11月9日、マカオで開催された「WATERBOMB MACAO 2025」に出演し、『Bubble Pop!』を披露している最中、突如意識を失って倒れるという事故が起きた。

ダンスを続けていたヒョナは、ふいに動きを止めるとそのまま床に崩れ落ち、警護スタッフに抱えられて急いでステージ外へ移動。スタッフに支えられた彼女は、力が完全に抜けた状態でぐったりとしていた。

（画像＝YouTube画面キャプチャ）

ヒョナは最近、自ら“10kg減量”と“40kg台突入”を明かしていたため、現場のファンやオンラインコミュニティでは「健康は大丈夫なのか」と心配の声が相次いだ。

事故直後、ヒョナは自身のSNSを通じて真っ先に謝罪の気持ちを伝えた。彼女は「本当に本当にごめんなさい。前の公演から短い期間でしたが、良い姿を見せたかったのに、プロらしくなかったと思うし、正直私も何も覚えていない」と綴った。

続けて「マカオのファンの皆さんも、私のA-ing（ファン名）たちも、お金を払って見に来てくれたステージだったのに本当に申し訳ない」と重ねて謝罪した。

また同時に、心配するファンたちを安心させる言葉も添えた。「これからもっと体力をつけて、地道に頑張ります。 幼い頃から今まで、不完全な私を慕ってくれて、大事にしてくれて、愛してくれてありがとう。私は本当に大丈夫。心配しないで。みんなにとって良い夜になりますように。おやすみなさい」とメッセージを結んだ。

ヒョナは先月、結婚後に体重が増えたことで妊娠の噂が広がる中、ダイエットを宣言した。「ガリガリな自分が好きだったでしょ。もう一度やってみよう」という言葉とともにダイエットを始め、約1カ月で10kg減量し、体重計に表示された「49.88kg」の写真を公開していた。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。

