東方神起・ユンホ＆i-dle・ミンニ、豪華“先輩後輩”2SHOT公開「何これめちゃくちゃ可愛い」【PHOTO】 | RBB TODAY

東方神起のユンホとガールズグループi-dleのミンニの豪華な“先輩後輩”ショットが公開された。

去る11月7日、ミンニは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「素晴らしい伝説！コラボできて本当にありがたいし、光栄だ」と英語で綴るともに韓国語でも「ユンホ先輩と一緒に歌うことができて、とても光栄です！『Premium』たくさん愛してください」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

写真は、ユンホが1stソロフルアルバム『I-KNOW』でカムバックしたことを記念して公開されたものである。ミンニは収録曲『Premium（Feat. MINNIE）』に参加した。

（写真＝ミンニInstagram）左からミンニ、ユンホ

写真のなかのミンニとユンホは、猫のひげを指で模したポーズを取ったり、ピースサインをしたりして仲良く写っている。愛らしさたっぷりのツーショットに両者のファンが癒されている。

投稿を目にしたファンからは、「ユンホさんと素敵な曲を作ってくれてありがとうございます」「何これめちゃくちゃ可愛い」といった反応が寄せられていた。ほかにもユンホ本人が「僕の方こそ光栄だった～」というコメントを残した。

なお、ユンホは11月5日、1stソロフルアルバム『I-KNOW』をリリースした。ミンニのほか、ボーイズグループEXOのカイがフィーチャリングに参加した。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

