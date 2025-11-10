圧倒的なボリューム感…韓国で“最もグラマラスな女芸人”メン・スンジ、視線を圧倒する大胆ポーズで話題【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国で“最もグラマラスな女芸人”と呼ばれるメン・スンジが、特別な説明もなく視線を圧倒する大胆な写真を公開した。

メン・スンジは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中で彼女は、これまでよりもさらに大胆に胸元の大きく開いたゴールドの衣装を着こなし、唯一無二のグラマラスなボディラインを披露している。

特に横顔を強調したポーズでは、はっきりとした顔立ちとともに豊満なボリューム感が際立っている。髪を高くまとめ上げ、クールな表情から明るい笑顔まで多様な表情演技を見せ、見る者の視線を釘付けにした。

この写真について、あるネットユーザーが「ボディプロフィールや雑誌、商業撮影なのか」と質問したところ、メン・スンジは「商業撮影ではありません」と否定。他のネットユーザーたちは「スタイルが芸術」「やっぱりメン・スンジ」といった熱い反応を寄せている。

普段から率直で堂々とした魅力で愛されてきたメン・スンジは、今回の写真を通じて、より成熟し自信に満ちた健康的な美しさを伝えた。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという提案を一蹴し、話題になったことも。

