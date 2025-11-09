男性誌で80年代の韓国成人映画へのオマージュを表現して話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ミス・マキシムのパク・スミンが、1980年代の古典成人映画をコンセプトにしたグラビアを披露し話題を集めている。

パク・スミンは男性誌『MAXIM（マキシム）』11月号で、『愛馬夫人（エマ夫人）』『ポン』『野いちご』『膝と膝のあいだ』など、1980年代の韓国映画黄金期を象徴する成人映画のポスターをオマージュしたビジュアルを披露した。

レースのシースルーワンピース姿で馬にまたがるショットは『愛馬夫人』を彷彿とさせ、韓服のチョゴリにベージュランジェリーを合わせたスタイリングでは『ポン』の象徴的なイメージを再現した。

(写真提供=『MAXIM KOREA』

こうしたコンセプトの背景には、1980年代の忠武路（チュンムロ／韓国映画産業の中心地）を舞台に成人映画ブームの光と影を描いたNetflixシリーズ『エマ』の影響がある。

『エマ』は全6話のコメディドラマで、当時一世を風靡した“成人映画”の華やかなスポットライトの裏に隠された男性優位の構造と暗部に立ち向かうトップスター・ヒラン（イ・ハニ）と、新人女優ジュエ（バン・ヒョリン）の奮闘を描いた作品だ。

パク・スミンは「Netflixドラマ『エマ』をとても感銘深く観た」と語り、「1980年代映画のトーン＆マナーを重点的に勉強し、まるで自分が当時の主人公になったかのような気持ちで撮影に挑んだ」と明かした。

さらに「“マキシムと言えばこの人”と思い浮かべてもらえる代表モデルとして、今後も活動を続けていきたい。読者の皆さんには今回のグラビアを特に楽しみにしてほしい」と思いを語った。

パク・スミンは2021年のミス・マキシムコンテストを通じてデビュー。その後、レースクイーン、ストリーマー、ウェブグラビアモデル、YouTube出演など、多方面で活動を展開している。

