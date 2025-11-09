「写真映えしない」Apink完全体写真公開後、脱退メンバーが意味深投稿？ファンの間で意見衝突 | RBB TODAY

ガールズグループApinkの完全体の写真が公開されたなか、脱退したソン・ナウンが投稿した写真をめぐって意見がわかれている。

去る11月7日、Apinkの公式SNSには「このメンバー、リメンバー。一緒にいたからもっと大切だった時間。この瞬間を永遠に」という文章とともに、数枚の写真が公開された。

写真には、Apinkのメンバーが集まって記念写真を撮っている姿が盛り込まれた。「このメンバー、リメンバー」と印刷された黒いTシャツを着たなか、リーダーのチョロンを中心にボミ、ウンジ、ナムジュ、ハヨンが家族のような温かい雰囲気を醸し出している。

Apinkのメンバーたちの姿が盛り込まれたなか、ソン・ナウンの姿はなかった。ソン・ナウンは2022年にApinkを脱退し、現在は5人のメンバーが活動を続けている状態だ。

（写真＝Apink Instagram、ソン・ナウンInstagram）

このなか、ソン・ナウンは、Apinkの完全体の写真が公開された次の日、自身のSNSのストーリーに写真を1枚残した。

写真は、ソン・ナウンが知人たちと一緒にいる姿と見られ、色が違う人形を持って記念ショットを撮る姿が盛り込まれた。それぞれ人形を持っているなか、ソン・ナウンの人形には「写真映えしないシークレット姫」という文章が残され、印象的だ。

これをめぐって意見がわかれている。Apinkの完全体の写真が公開された翌日にソン・ナウンが投稿した写真であるという点で、意味深長だという意見と、知人たちと過ごした楽しい時間を写真に残しただけで、特に意味はないという意見が激しく衝突している。

なお、Apinkから脱退したソン・ナウンは現在、女優として活動中だ。ソン・ナウンはドラマ『ゴースト・ドクター』『ポジション～広告代理店の女王～』『家いっぱいの愛』『オク氏夫人伝-偽りの身分 真実の人生-』などに出演した。

（記事提供＝OSEN）

