IVE・ウォニョン、「軍服」「韓服」の次はタンクトップDJに変身【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのチャン・ウォニョンがDJに変身した姿を公開した。

11月8日午後、チャン・ウォニョンは自身のInstagramに複数の写真を投稿し、ステージ裏での様子をシェアした。

公開された写真の中でチャン・ウォニョンは、DJ機材の前で華やかな照明を浴びながらポーズを取っている。白のスリーブレストップにブラックショーツを合わせた洗練されたスタイルを完成させ、キュートなウインクやカリスマあふれる表情でファンの心を掴んだ。

(写真=チャン・ウォニョンInstagram)

写真を見たネットユーザーたちは「毎日が全盛期だ」「ワールドDJフェスでウォニョンのステージ行こう！」「DJウォニョンも最高」などと熱い反応を寄せた。

一方、IVEは先月10月31日から11月2日までソウル松坡（ソンパ）区のKSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を成功裏にスタートさせ、世界中のファンとの交流を続けている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

