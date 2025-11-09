『トンイ』名子役キム・ユジョン、新主演ドラマの子役に温かい配慮「カウンセラーをつけ…」 | RBB TODAY

女優キム・ユジョンの温かい美談が伝えられた。

Disney+でも配信中のTVINGオリジナルドラマ『親愛なるX』でキム・ユジョンの子役として出演した女優キ・ソユの母親が、自身のSNSを通じて、キム・ユジョンのあったかい配慮と現場の雰囲気を公開した。

キ・ソユの母親は、「ユジョンさんは、実物が写真より1万倍はきれいだ」として、「撮影前からソユをとても心配していたと監督から聞いた。カウンセラーをつけなければならないと話し、本読みのときもソユの演技を見てずっと心配してくれた」と伝えた。

また「本読み後の会食の場でも愛おしそうな目で近づいてきて、『つらいことがあれば、必ず連絡して』と温かく面倒を見てくれた」として、「最初の撮影の日も現場を訪ね、応援してくれて、つらい場面がある日は、スケジュールのために来られなかったことを申し訳なく思うと言われるほど、子役を心から大事にする姿に感動した」と明らかにした。

（写真＝キ・ソユ母Instagram）左からキ・ソユ、キム・ユジョン

彼女は、「キム・ユジョンさんから学んだことがとても多かった。ユジョンさんの幼い頃を演じることができて、とても幸せだった」として、「次の作品でもぜひ一緒にお会いしたい」と付け加えた。

『親愛なるX』は、残酷な事件と心理描写を中心とした犯罪スリラーで、韓国ではR19判定を受けた。暴力的で強烈な場面が多いだけに、制作スタッフは子役の情緒的な保護のために細心の現場管理を行った。キム・ユジョンは先輩であり子役出身の女優として、後輩を丁寧に配慮し、“理想の女優”として挙げられている。

なお、『親愛なるX』は、日本ではDisney+で毎週木曜日に公開される予定だ。

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ～一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。

