前職アイドル、夫は12歳上ボディビルダーの韓国バスケチアが美貌発散！華奢なスタイルでファンを虜に【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロバスケなどで活動する“元アイドルチア”のキム・ヘリが、圧巻の美貌でファンを魅了している。

キム・ヘリは最近、自身のインスタグラムを更新。

枯れ葉の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、クリーム色のニットブランケットに身を包んだキム・ヘリが、凛とした表情でカメラをじっと見つめている。目鼻立ちの整ったビジュアルの良さ、ライトに照らされたロングヘアが見る者の目を引く。

華奢な肩のラインや美肌際立つデコルテも惜しげもなく披露し、ファンを虜にしたキム・ヘリ。彼女の投稿には「本物のレジェンドだ」「めちゃくちゃ可愛すぎる！」「どうしてこんなに美しいの」「ハンパないって」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヘリInstagram）

キム・ヘリは1999年12月5日生まれの25歳。2018年8月にガールズグループLIPBUBBLE（リップバブル）の新メンバーとしてアイドルデビューし、「エラ」の芸名で活動したが同年中にグループを脱退。2019年よりチアガールとしての活動を始め、ソロ歌手としてシングルもリリースするなど多彩な活動を続けている。

チアとしては現在、韓国プロ野球KBOリーグのKTウィズ、男子プロバスケKBLの水原KTソニックブーム、女子プロバスケWKBLの仁川新韓銀行エスバーズ、プロバレーVリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどで活動中。プライベートでは2024年8月、12歳年上のボディビルダー、ソン・チヒョンと結婚した。

