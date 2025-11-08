&TEAM、韓国デビュー1週で音楽番組「3冠」の快進撃！今度は『MUSIC BANK』で1位に | RBB TODAY

日本発のグローバルグループ&TEAMが、10月28日にリリースした&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』のタイトル曲『Back to Life』を引っ提げて、11月7日に出演したKBS 2の音楽番組『MUSIC BANK』で1位を獲得した。

SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』に続き、韓国音楽番組での3冠達成となり、韓国デビューから1週間で驚異の勢いを見せつけている。

&TEAMは11月5日放送のKBS 2TV『MUSIC BANK』に出演し、『Back to Life』を披露。1位を獲得したことについてリーダーのEJは、「このように韓国デビューをしてから初めて『MUSIC BANK』で賞をいただくことになり、本当に嬉しいです。この賞はLUNÉの皆さんが作ってくださったものなので、さらに特別です。今回のトロフィーは、僕たちにとって新たな飛躍の瞬間です。いつも応援してくれるファンの方々の信頼に応えるために、これからも気持ちを込めた音楽で、より大きな舞台に立てるよう努力します」と、ファンへの募る想いを綴った。

（写真＝YX LABELS）

本番組内で1位になった時の公約として、JOが「アンコールステージでHowlingをします！」と宣言していた通り、アンコールステージ披露後には会場と一体となって勝利の遠吠えを轟かせた。

&TEAM KR 1st Mini Album 『Back to Life』は、初日で113万枚を記録し日韓ミリオンアーティストに上り詰め、さらに発売1週間（10月28日～11月3日）で計122万2022枚を記録。これは10月に発売された韓国語アルバム作品の中で最も多くの販売量（HANTEOチャート基準）で、今年全体を見ても上位圏に入る成果となり、一気にトップティアグループへと駆け上がっている。

&TEAMの華やかな韓国デビューの知らせは、韓国や日本に留まらずグローバルにも届いており、米・経済メディアForbesは「今最も注目を集めるグループの一つ」と報じた。また同記事内では、日本市場からスタートした&TEAMの戦略はK-POP業界における新しいアプローチであり、大きな将来性を示していることが綴られた。

（写真＝YX LABELS）

&TEAMの日本での人気も勢いが衰えることなく、11月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」（オリコン調べ（2025/11/10付：集計期間：2025年10月27日～11月2日））において初登場で1位を獲得。11月5日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」でも自己最高累積ポイントを記録し、1位を獲得するなど大きな注目を集めている。初週売上はサウンドスキャン基準で70万枚を超え、2025年11月5日公開（集計期間：2025年10月27日～11月2日）のBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”で1位を獲得。Japan to Globalを掲げ、一歩を踏み出した&TEAMの、止まらぬ快進撃から今後も目が離せない。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

