“タイムリミット”は44歳!? ジェジュン「5年以内に結婚できなければ一生独身」宣言に共演者騒然 | RBB TODAY

ジェジュンが「5年以内に結婚できなければ独身で生きる」と突如宣言し、共演者を驚かせた。

11月7日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）ではジェジュンが出演。自身の「資産1兆ウォン（日本円＝約1063億円）財閥説」について釈明するなど、さまざまなトークを展開した。

ジェジュンは現在、歌手や俳優活動のほか所属事務所iNKODEエンターテインメントのCSO（最高戦略責任者）を務めるなど多忙な日々を過ごしている。

そんな彼をめぐっては、韓国のネット上で「ジェジュンの財産が1000億ウォン（約106億円）を超えた1兆ウォン規模だ」という噂も。これに歌手カンナムは「ヒョン（兄さん）、そんなにたくさん稼いでいたの？」と驚き、さらにはソウル麻浦区（マポグ）の一等地に会社を2つ設立したという話に「1兆ウォン、合ってるね」と冗談も伝えた。

ただ、ジェジュン本人は資産1兆ウォン説について、「以前、チュ・ウジェさんと話した時に“1000億ウォンくらいは稼ぐだろう”と言ったことがある。税金を差し引く前の金額で、23年間ずっと貯め続けていればそのくらいになるだろうと冗談で言った話が、ユーチューブを通じて1兆ウォンにまでなってしまった」と釈明。だが、カンナムが「自分が見るに1兆ウォン近くはある」と“追い打ち”をかけると、ジェジュンは「これのせいでまた…（うわさが広がる）」としてカメラに手を振った。

（写真＝KBS 2TV）

そんなジェジュンは番組内で事務所に所属する俳優8人を自宅に招待し、料理を振る舞った。そこで結婚に関する話題に及び、理想のタイプを尋ねられると、「以前は自分より強い女性、自分より上にいる女性が好きだったが、年齢を重ねて価値観が確固となったことで、もう少し視野が広い人に会いたい」と理想が変わったことを明らかにした。

その後、チェ・ユラが「突然現れることもある」と言うと、ジェジュンは「結婚というのはタイミングが難しい。自分が決められることではない」としながらも、キム・ミンジェとチェ・ユラ夫婦に「2人が結婚すると思っていた？」と逆質問する。キム・ミンジェとチェ・ユラはジェジュン主演ドラマ『スパイ ～愛を守るもの～』で共演したことをきっかけに交際へ発展し、2016年に結婚している。

このキム・ミンジェ、チェ・ユラ夫婦に対し、ジェジュンは「作品上では役同士に接点がなかった。会う機会もなかったのに、自分がいない間に花が咲いていた。なぜかいつも一緒にいた」と、2人の“秘密恋愛”を察していたと告白。「マッコリの店で気付いた」とし、キム・ミンジェに対し「ヒョンは知らないうちに嫉妬していた。（自分が）チェ・ユラと話していると横で睨んでいた」と暴露して笑いを誘った。キム・ミンジェは「自分が？そんな記憶はない」と困惑した様子だったが、ジェジュンは「愛をどうやって隠せるのか」と笑っていた。

（写真＝KBS 2TV）

さらに、ジェジュンは元フィギュアスケート選手キム・ヨナと結婚したボーカルグループForestellaのコ・ウリムに対し、「2人の結婚のタイミングはどうだったのか」と質問。コ・ウリムは「付き合う直前だった。連絡するだけで安心感を与えてくれた。連絡するだけで一日が変わる感じだった」と答えた。また「こういう人と結婚するべきだと思った。告白する時から結婚の話をした」と明かし、周囲を驚かせた。

すると、このようなゲストたちの結婚話を聞いて、ジェジュンは「自分は5年以内に結婚できなかったら独身で生きていく」と宣言して共演者を注目を集める。またカンナムとコ・ウリムに「氷上連盟にちょっとお願いしたい」と冗談を伝えると、2人は「頑張って探してみます」と笑いながら答えていた。

（写真＝KBS 2TV）

（写真＝KBS 2TV）

現在39歳のジェジュン。“5年以内”となればタイムリミットは44歳で迎える2030年となるが、それまでに吉報が伝えられることはあるのだろうか。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

■【画像】ジェジュンが結婚できない理由

■【画像】39歳独身のジェジュン「子どもは3人欲しい」

■【画像】ジェジュン、精子凍結を告白「ズボンを下すのが…」