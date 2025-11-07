「尊すぎる…」SEVENTEEN・スングァン、愛犬プクとの“癒しショット”公開！優しい眼差しにキュン【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのスングァンが、愛犬との“癒しショット”を公開し、ファンをときめかせた。

スングァンは最近、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・プクと撮影した写真を投稿した。

公開された写真には、スングァンがプクを抱きしめたり、寝転びながらプクにキスをする姿などが収められている。どのショットからも、スングァンの飾らない自然体な表情とプクへの深い愛情が滲み出ており、温かな雰囲気が伝わってくる。

この投稿を見たファンからは「どっちも可愛い！」「癒された」「尊すぎる…」「プクになりたい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝スングァンInstagram）

なお、スングァンが所属するSEVENTEENは、11月27日・29日・30日の愛知公演を皮切りに、大阪・東京・福岡を巡る日本ドームツアーを開催する予定だ。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

■【写真】スングァン、“親会社”HYBEを痛烈批判か

■【写真】スングァン、俳優パク・ボゴムとの“意外な関係性”とは？

■【写真】身長差18cm!? スングァン、美人バレー選手と2SHOT