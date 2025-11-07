SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、米人気ラッパーと豪華タッグ！『5, 4, 3 (Pretty woman)』新リミックス公開 | RBB TODAY

SEVENTEENのスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが、アメリカのライジングスターであるフロー・ミリ（Flo Milli）とタッグを組んだ。

所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、エスクプス×ミンギュは本日（7日）14時、1stミニアルバムのタイトル曲のリミックスバージョン『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Flo Milli）』を公開した。

原曲の軽快なディスコサウンドをベースに、アメリカで注目を集めるHIPHOPアーティスト、フロー・ミリがフィーチャリングで参加し、新鮮な魅力を加えている。レイ・バンクス（Lay Bankz）が参加した原曲とは異なる魅力が際立つ。

レイ・バンクスが鋭いラップで存在感を示した一方、フロー・ミリは滑らかで弾けるようなフロウで聴く楽しさを一層高めた。それぞれ異なる視点で表現した“美しさ”の解釈も、この曲を味わう上でのポイントとなっている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

フロー・ミリは、Billboardから「今最もホットな女性ラッパーTOP10」に選ばれた注目アーティスト。2023年発表の『Never Lose Me』はBillboard「Hot 100」で15位を記録し、世界的ヒットとなった。デビューミックステープ『Ho, why is you here』は「Billboard 200」にランクインしたほか、音楽誌『Rolling Stone』が選ぶ「史上最も偉大なHIPHOPアルバム200選」にも名を連ねている。

原曲『5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)』は、9月の公開時に韓国内音源チャートで1位を獲得し、「Worldwide iTunes Song」チャートでも上位にランクインするなど大きな人気を集めた。

この曲を収録したエスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は、初動販売量（発売後1週間の売上）が88万枚を突破し、K-POPユニットアルバム史上最多記録を更新した。

エスクプス×ミンギュはアメリカでも存在感を発揮している。『HYPE VIBES』は「Billboard 200」で歴代K-POPユニットアルバムの中で最高順位を記録。さらにアルバムへの反響を追い風に、世界的に注目される新人アーティストを紹介する「Emerging Artists」チャートに1位で初登場し、3週連続でチャートインした。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

