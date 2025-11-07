2PM・ジュノにStray Kids、NiziUも…音楽授賞式「AAA 2025」人気賞の受賞確定！決選投票の激戦制す | RBB TODAY

2PMのジュノ、歌手イム・ヨンウン、i-dleのウギ、女優キム・ヘユン、Stray Kids、NiziUが「AAA 2025」の人気賞を受賞した。

「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（以下、「10周年 AAA 2025」）は、「11月5日深夜まで実施された人気賞決選投票の結果、イム・ヨンウン（男性ソロ歌手）、ウギ（女性ソロ歌手）、ジュノ（男性俳優）、キム・ヘユン（女性俳優）、Stray Kids（男性グループ）、NiziU（女性グループ）が各部門で1位を獲得した」と発表した。

人気賞の最終結果は、予選投票30%と決選投票70%を合算して決定。イム・ヨンウンは男性ソロ歌手部門で最終82万3356点を獲得し、圧倒的な1位を記録した。決選投票では109万7937票を集め、6年連続の「AAA」人気賞受賞という大記録を達成した。

（写真提供＝AAA組織委員会）左上から時計回りにイム・ヨンウン、ウギ、キム・ヘユン、NiziU、Stray Kids、ジュノ

女性ソロ歌手部門ではi-dleのウギが15万3830点で1位となった。男性俳優部門ではジュノが35万4767点を獲得し人気賞を確定。女性俳優部門はキム・ヘユンが27万7561点を記録し、2年連続で「AAA」人気賞トロフィーを手にした。

男性グループ部門ではStray Kidsが60万5055点を獲得。女性グループ部門ではNiziUが10万4292点を記録し、2年連続で人気賞を受賞した。

Star Newsが主催し、AAA組織委員会、MOTIVE、D-SOWが主管する「10周年 AAA 2025」は、12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催され、ジュノとIVEのウォニョンがMCを務める。

翌7日にはスペシャルフェスタ「ACON 2025」も開催される。俳優イ・ジュニョン、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイが進行を務め、スタジアムを盛り上げる予定だ。

「10周年 AAA 2025」では、23組のアーティストによるステージや、アーティスト×アーティスト、アーティスト×俳優、俳優×俳優によるコラボステージ、さらに授賞式が約300分にわたって行われる。「ACON 2025」では、より特別な演出で約210分の公演が繰り広げられ、観客に幻想的な体験を提供する見込みだ。

出演者は以下の通り。

俳優部門

カン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、パク・ユンホ、佐藤健、IU、オム・ジウォン、イ・イギョン、イ・ジュニョン、イ・ジュニョク、ジュノ、少女時代・ユナ、チャ・ジュヨン、チェ・テフン、チュ・ヨンウ、ヘリ

歌手部門

NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、Ash Island、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ LIN、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、ちゃんみな、QWER、TWS

「ACON 2025」出演アーティスト

NEXZ、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、SB19、QWER

（記事提供＝OSEN）

