ILLIT、2年連続『FNS歌謡祭』出演決定！日本人気を証明 | RBB TODAY

ILLITが、2年連続で日本を代表する年末の音楽番組『FNS歌謡祭』に出演する。

所属事務所BELIFT LABによると、ILLITは12月10日に放送されるフジテレビの音楽番組『2025 FNS歌謡祭』のラインナップに名を連ねた。

1974年にスタートした『FNS歌謡祭』は、日本の人気年末音楽番組のひとつで、その年に活躍したアーティストたちが集結し、豪華なライブステージを披露する。ILLITは日本で正式アルバムをリリースする前の昨年に続き、2年連続で出演が決定し、日本での高い人気を改めて証明した。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

ILLITは今年、日本で目覚ましい活躍を見せた。2月に公開された映画「顔だけじゃ好きになりません」の主題歌として制作された初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は、ファンの間で口コミが広がり“逆走ヒット”を記録した。リリースから5か月で累計再生回数5000万回を突破し、日本レコード協会からストリーミング部門「ゴールド」認定を受けた。さらに、今年リリースされた海外アーティストの楽曲の中で、最短記録を達成した。

正式デビュー後の反応はさらに熱を帯びている。ILLITが9月にリリースした日本1stシングル『時よ止まれ』は、オリコンやBillboard JAPANなど主要音楽チャートの上位を席巻した。タイトル曲『時よ止まれ』と収録曲『Topping』は、それぞれ日本のバラエティ番組やCMソングとして起用され、10～20代を中心に幅広い層から支持を得た。アパレル、アイスクリーム、リゾートなど、さまざまな業界からILLITへの広告オファーも相次いでいる。

さらに、初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」は全公演が完売し、約4万人を動員。圧倒的なチケットパワーを見せつけた。また、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」など、日本の大型イベントにも続々出演し、確固たる存在感を築いている。

ILLITは11月24日に1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』をリリースする。同作には「ただかわいいだけには見られたくない」という堂々としたメッセージが込められており、トレンディな感性を反映した韓国の人気キャラクター「Little Mimi（リトルミミ）」バージョンが爆発的な反響を呼んだことで、すでに追加生産が決定し、新シングルへの期待が一段と高まっている。

なお、ILLITはカムバックを控え、11月8日・9日にソウル・松坡区オリンピック公園オリンピックホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL ENCORE」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

