BLACKPINK・リサ、『ラプンツェル』実写版でハリウッド映画デビューか？主要キャラ候補と海外報道 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、ハリウッド女優スカーレット・ヨハンソンとともに、ディズニーアニメ映画『塔の上のラプンツェル』（英題：『Tangled』）の実写版キャスティング候補として名前が挙がっている。

最近、『ザ・タイムズ・オブ・インディア』など複数の海外メディアは、ディズニーが『塔の上のラプンツェル』の実写化を進めており、リサとスカーレット・ヨハンソンがそれぞれ主要キャラクターの候補に挙がっていると報じた。

報道によると、ディズニーは『リトル・マーメイド』や『白雪姫』など、最近公開された実写映画の興行が振るわなかったことを受け、新たなスターの起用に力を入れているという。その一環として、世界的に人気を誇るBLACKPINKのリサがラプンツェル役、スカーレット・ヨハンソンがゴーテル役の候補に挙がっていると伝えられている。

（写真提供＝OSEN）リサ

リサは今年2月、アメリカのケーブル局HBOドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で「ムク」役として出演し、俳優デビューを果たした。これを機にハリウッドの大手エージェンシーWMEと契約を結び、現在はNetflix映画をはじめとする複数のグローバル作品への出演を検討しているとされる。

一方、『塔の上のラプンツェル』の実写化は今年4月に一時中断されていたが、最近になって制作が再始動。映画『グレイテスト・ショーマン』を手がけたマイケル・グレイシー監督がメガホンを取ると報じられている。

これまでにはフローレンス・ピューやシドニー・スウィーニーらがラプンツェル役の候補に挙がっていたという。

（記事提供＝OSEN）

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

■【写真】ヒップラインもあらわに…リサ、“ハイレグ級”ミニパンツ

■【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

■【写真】インナー透け透け…リサ、“圧巻シースルードレス”姿