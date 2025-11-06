BTS・JUNG KOOK、“甘い歌声”でファンを虜に！深夜のライブ配信に反響「天国にいるみたい」 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、深夜のライブ配信でファンに“歌のプレゼント”を届けた。

JUNG KOOKは11月5日未明、ファンコミュニティ「Weverse」を通じて「これから数日休みます」というタイトルで個人ライブを実施した。自ら照明・カメラ・マイクをセッティングし、およそ10曲を生歌で披露しながらファンと交流した。

JUNG KOOKは自身のソロアルバム『GOLDEN』に収録された『Hate You』を短く歌い、マイクテストを開始。

その後、Zion.Tの『Yanghwa BRDG』、ソン・シギョンの『The Road to Me』、チャン・ドクチョルの『Good old days』、10cmの『Good Night』、ユン・ジョンシンの『ずっと昔のあの日』（原題）、WOODZの『SUN OR SUCK』、イ・ハイの『Breathe』、ポール・キムの『Me After You』など、感性豊かなバラード曲を柔らかく繊細な歌声で歌い上げた。

（画像＝「Weverse」配信キャプチャ）JUNG KOOK

JUNG KOOKはハンドマイクを持ち、100％生歌で歌いながら軽いパフォーマンスを加えてライブを進行した。

配信後、ファンからは「JUNG KOOKの甘い声が恋しかった」「いつかバラードリメイクアルバムを出してほしい」「JUNG KOOKが歌ってくれるだけで永遠に生きられる」「JUNG KOOKの声を聴いた瞬間、天国にいるみたいだった」などの反応が寄せられている。

JUNG KOOKは10月28日の「カンチョッカン（お菓子開封配信）」を皮切りに、9日連続で個人ライブを行ってきた。ハンバーガーの“モッパン（食事配信）”からゲーム配信まで多彩なコンテンツを披露し、『Overwatch』『Party Animals』『PUBG：BATTLEGROUNDS』などのゲームをプレイした。リアルタイム同時視聴者数は最大で1120万人に達した。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、来年春に完全体でのカムバックを予定しており、世界中のファンの期待が高まっている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

