「透明感えぐい」ILLIT・ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の美肌が輝く至近距離SHOTに反響！【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITのウォンヒが、驚くほどの美肌を披露した。

ウォンヒは最近、ILLITの公式X（旧Twitter）を更新し、「ピチピチメイクアップ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ソファに座って自撮りをするウォンヒの姿が収められている。特に目を引くのは、彼女の透き通るような美肌。至近距離でも毛穴ひとつ見えないなめらかな肌と、カメラを見つめるまっすぐな眼差しが見る者の心を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいすぎる」「人間ピーチ」「毛穴ゼロ」「透明感えぐい」といった反応が寄せられている。

（写真＝ILLIT公式X）

なお、ウォンヒが所属するILLITは、11月24日に1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』をリリースする予定だ。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

