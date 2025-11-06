「絶妙なスケスケ感…」ナッティ、“ランジェリー風”レース衣装で放つ大人のオーラに視線釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが独自のオーラでファンを魅了した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、胸元が開いた黒のレーストップスを着用したナッティの姿が収められている。透け感のあるレースが肌に重なり、大人っぽい雰囲気を引き立てている。また、ブロンドのウェーブヘアやピンクカラーのボブヘアなど、個性的なスタイリングも印象的で、見る者の視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる！」「何でも似合うね」「絶妙なスケスケ感…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たす。さらに、12月10日の福岡公演を皮切りに、大阪、東京などを巡る日本デビューツアー「Lucky Day」を開催予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

