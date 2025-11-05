 TWICE・ナヨン、挑発的な“チョコミント衣装”で舌ペロ！ツアーオフショットが話題【PHOTO】 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

TWICE・ナヨン、挑発的な“チョコミント衣装”で舌ペロ！ツアーオフショットが話題【PHOTO】

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
TWICE・ナヨン、挑発的な“チョコミント衣装”で舌ペロ！ツアーオフショットが話題【PHOTO】
  • TWICE・ナヨン、挑発的な“チョコミント衣装”で舌ペロ！ツアーオフショットが話題【PHOTO】

TWICEのナヨンが、大胆な姿でファンを虜にした。

ナヨンは11月2日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、TWICEワールドツアー「READY TO BE」シドニー公演のオフショットを投稿した。

公開された写真のナヨンは、チョコミントが連想されるブルーとブラウンのコルセット風トップスに、ミニマルなボトムスを合わせた衣装を着用。胸元が大きく開いたトップスからは、ナヨンの抜群のスタイルが際立っている。

さらに、ウィンクや舌を少し出した仕草、そして可愛らしい表情など、いたずらっぽいポーズでファンを魅了した。

ナヨン
（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは、11月1日・2日にオーストラリア・シドニーで6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催した。来る8日・9日にはメルボルンで公演を行う予定だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

【写真】ナヨン、ほぼ“バックレス”で美背中丸見え！

【写真】ナヨン、大胆チューブトップ衣装

【写真】美脚丸出し！ナヨン、肉体美浮き上がる衣装姿

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top