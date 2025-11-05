韓国チアガール、純白ブラトップのプライベートSHOTに視線釘付け！「あまりにも美しすぎ…」【PHOTO】 | RBB TODAY

台湾で大人気の韓国チアガール、イ・ダヘのプライベートSHOTがファンを魅了している。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

「夏が過ぎる…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白のブラトップにデニムホットパンツを合わせたラフな服装のイ・ダヘが写っている。カメラに向かってウィンクをしたり、にこやかに微笑んだりと、どの写真からも愛らしい魅力が伝わってくる。

また、華奢ながらもメリハリ感のあるスタイルの良さで見る者を虜に。ホットパンツからは健康的なレッグラインも惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「お姫さま、可愛いです」「ダヘさんキュートすぎる」「あまりにも美しすぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、登録者数は約99万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

