「まさか自分が」森香澄、日経トレンディ『今年の顔』選出に驚き！ エレガントなドレス姿で喜び綴る | RBB TODAY

3日、森香澄が自身の公式インスタグラムを更新。同日発表の、日経トレンディが選ぶ『今年の顔』に選出されたことへの感謝のコメントとともにエレガントなドレス姿の写真を複数枚投稿した。

投稿された写真で森は、滑らかなサテンのような光沢が美しい純白のノースリーブドレスを着用。正面からは胸元のドレープが優雅で上品な印象を与えつつ、背中が開いたバックスタイルを披露している。

森はコメントで、「日経トレンディ『今年の顔』に選んでいただきました。思いがけない形で名前を挙げていただけて、すごく光栄です。」と報告。続けて「まさか自分が、という気持ちと、支えてくださった皆さんへの感謝でいっぱいです。」と喜びを綴り、最後には「一人では届かなかった場所、これからも恩返しができるように頑張ります。」と意気込みを語った。

この投稿を見たファンからは、「おめでとう！来年も再来年もガンバってねずっと好き」「めちゃくちゃ綺麗ですねー！！」「ほんとすごい おめでとうー！」「女神！！！！」など、『今年の顔』選出を祝福する声やドレス姿を絶賛する声が寄せられている。

※森香澄、エレガントなドレス姿の投稿（森香澄の公式インスタグラムより）