女子高生シンガーソングライターtuki.、初の“韓国公演”開催決定！『晩餐歌』など代表曲を披露予定 | RBB TODAY

日本の現役女子高生シンガーソングライター・tuki.が、デビュー後初となる韓国公演を開催する。

tuki.は、2026年4月11日・12日の2日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで公演を行う。

今回の公演は、彼女にとってデビュー以来初となる韓国公演であり、アジアツアー3か国のうちの1つとして開催されることから、世界中のファンの注目が集まっている

（画像＝レッドスリーパーズ）

繊細な感性と美しい歌詞で知られるtuki.は、代表曲『晩餐歌』をはじめ、『サクラキミワタシ』など、世界中で愛されている楽曲をライブで披露する予定だ。公演のコンセプトや演出にも彼女自身が直接携わり、完成度の高いステージを作り上げているという。

公演関係者は、「tuki.が長い間待っていてくれた韓国ファンのために、特別に準備したステージ」と伝え「今回の公演は、音楽そのものがひとつの旅であり、“芸術的な晩餐”になるだろう」とコメントした。

なお、チケット販売は2025年11月中にインターパークチケットおよびYES24チケットで開始される予定。詳細は後日、各サイトを通じて発表される。

（記事提供＝OSEN）

