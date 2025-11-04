NCT・ジョンウ、ミュージカルコンサート『This is PESTE』成功裏に終了！「成長するきっかけになった」 | RBB TODAY

NCTのジョンウがミュージカルコンサート『This is PESTE』を成功裏に終え、アーティストとしての表現の幅をさらに広げた。

ジョンウが出演したミュージカルコンサート『This is PESTE』は、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・延世（ヨンセ）大学大講堂で開催された。アルベール・カミュの名作『ペスト』をソ・テジの音楽で再解釈したミュージカル『PESTE』のコンサートバージョンだ。

今回ジョンウは、誠実さと善良さの象徴である医師リユ役を務め、伝染病によって混乱に陥った都市“オラン”を救うために信念と正義で立ち向かう人物を熱演した。卓越した歌唱力に加え、繊細に変化するまなざしや動作、そして物語をつなぐナレーションを通じてキャラクターの内面を立体的に描き出し、観客を深く引き込んだ。

（写真＝SMエンターテイメント）ジョンウ

ジョンウは、恐怖を描いた『T’IK T’AK』、世の中への警告を込めた『I Know』など、力強くパワフルなボーカルが際立つナンバーや、柔らかな声と叙情的な感性で愛する人への想いを伝える『To You』、悲しみと混沌の感情を静かなボーカルで繊細に表現した『Sad Pain』や『COMA』、平和を願う希望に満ちた歌声が魅力の『TAKE FIVE』、『LIVE WIRE』など、ジャンルを超える確かな実力で多様な感情を完璧に表現し、観客を物語の世界へと自然に引き込んだ。

ジョンウは「尊敬するソ・テジ先輩の音楽を歌うことができて本当に光栄でしたし、意味深い経験でした。最初はとても緊張しましたが、長い時間をかけて一生懸命準備してきた分、リユのように与えられた役割に全力で取り組もうという気持ちで臨みました。最後まで応援してくださった観客の皆さんのおかげで無事に公演を終えることができ、さらに成長するきっかけになりました。これからも進化した姿で恩返しできるよう努力します。心から感謝しています」と感想を述べた。

なお、ジョンウは11月28日にソウル・オリンピック公園のチケットリンク・ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で単独ファンミーティング『Golden Sugar Time』を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。レッスンを受けながら歌手になりたいと思い、オーディションを受けた。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。

■【写真】ジョンウ＆ユウタ、「カッコよさ更新」の自撮り

■【写真】「脚の長さ2m」ジョンウ、スタイル際立つセットアップ姿

■【写真】色気に惚れ惚れ…ジョンウ、筋肉質な腕と可愛い笑顔のギャップ