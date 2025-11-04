BLACKPINK・リサは10億ウォン、下着まで盗まれた女優も　マネージャーから裏切られた韓国スターたち | RBB TODAY

歌手ソン・シギョンがマネージャーから詐欺被害を受けていたことが明らかになり、BLACKPINKのリサなどトップ歌手たちでさえ信頼していたマネージャーに裏切られた過去の事例にも再び注目が集まっている。

2020年にはBLACKPINKのリサが同様の被害に遭っていたことが報じられた。

当時の報道によると、デビュー当初から共に活動していたマネージャーが「不動産の購入を手伝う」と持ちかけ、リサから10億ウォン（約1億円）台の金を騙し取ったという。

そのマネージャーは、所属事務所だけでなくBLACKPINKの他メンバーからも厚い信頼を得ていた人物だった。しかし、リサから預かった10億ウォン超の金を、ギャンブルなどですべて使い果たしたことが明らかになった。

これを受けて所属事務所YGエンターテインメントは、「社内調査の結果、リサが前マネージャーA氏から詐欺被害を受けた事実を確認した」とし、「信頼していた前マネージャーであることから、円満な解決を望むリサの意向に基づき、A氏は一部を弁済し、残りは返済計画に合意したうえで現在は退社している」と説明した。

さらに「アーティストを愛するファンの皆さまにご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げる。当社はアーティストとの信頼関係を悪用したA氏の行為に非常に困惑しており、管理・監督の責任を痛感している。二度とこのような不祥事が起こらないよう、再発防止策を講じている」と頭を下げた。

歌手で女優のソン・ダムビも人気絶頂期にマネージャーから裏切られた経験を持つ。

彼女は過去にJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』で「とても忙しかった時期、マネージャーに家の暗証番号を教えた。すると引っ越し業者を呼んで、家の中のものを全部盗んでいった。家の中は空っぽだった」と明かし、衝撃を与えた。

最も信頼していたマネージャーだったが、家具はもちろん下着まで盗まれたという。当時、そのマネージャーはギャンブルの借金を抱えており、会社の資金まで使い込んでいた。ソン・ダムビは「最終的に逮捕されたが、私の持ち物は全部売られていて、ひとつも戻ってこなかった」と語り、トラウマを告白した。

一方、11月3日には、ソン・シギョンと10年以上にわたり活動を共にしてきたマネージャーが、業務上の問題で金銭的な損害を与えたことが確認されたとの報道があった。

これに対し、所属事務所側は「ソン・シギョンの前マネージャーが在職中、業務遂行の過程で会社の信頼を裏切る行為をしたことが確認された。内部調査の結果、事案の深刻さを認識し、正確な被害額を確認している。現在、当該社員は退社している」とコメントを発表し、今後の対応に注目が集まっている。

