大胆ランジェリー風衣装で話題集めたTWICE・ツウィ、至近距離の“悩殺ウィンク”でファン虜に【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのツウィがワールドツアー中の舞台裏SHOTを公開し、世界中のファンの視線を虜にしている。

ツウィは最近、自身のインスタグラムで「Sydney」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿。

公開された写真には、TWICEが最近開催した6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」オーストラリア・シドニー公演の舞台裏の様子が収められている。

ツウィはブラウン系のコルセット風トップスを着用し、カメラをじっと見つめている。しなやかなウエストラインが際立つのはさることながら、肌と同化するような衣装の色味が錯覚的な効果を生み出し、彼女ならではの上品かつ大胆な魅力を引き立てている。

ロングウェーブの髪と印象的なアイメイクで、カメラの至近距離でウィンクをする表情が、シックさと可愛らしさを同時に演出している。別のカットではグレーのフーディーに帽子を被ったラフな衣装も披露し、キュートなビジュアルでファンを魅了していた。

（写真＝ツウィInstagram）

なお、ツウィが所属するTWICEは10月10日にデビュー10周年記念のスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。10月24日からは、10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の上映が日本で始まっている。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

■【写真】ツウィ、意外なボリューム際立つ大胆衣装

■【写真】見せすぎでは？サナの大胆ランジェリー風衣装

■【写真】直視できない…ツウィの”胸元ざっくり”衣装