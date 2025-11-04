「歌の上手い歌手になりたい」i-dle・ミヨン、3年6カ月ぶりにソロカムバック！新たな挑戦で見せた進化【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、より磨きのかかったボーカルとビジュアルを披露した。

11月3日、ミヨンはソウル・龍山区のブルースクエアで2ndミニアルバム『MY, Lover』の発売記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。

2022年の初ソロミニアルバム『MY』以来、約3年6カ月ぶりににソロカムバックしたミヨンは「たくさんの活動をしながら幸せな時間を過ごしてきました。ソロとしては3年6か月ぶりのカムバックなので時間が空きましたが、しっかり準備して戻ってきました。たくさん愛してくれたら嬉しいです」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

今回の活動で期待している点については、「1stミニアルバムのときはコロナ禍でファンの皆さんに直接会える機会がほとんどありませんでしたが、今回は近くでお会いできると思うので楽しみです」と伝えた。

1stミニアルバム『MY』が“ミヨンという存在そのもの”を表現した作品だったのに対し、2ndミニアルバム『MY, Lover』は“愛の感情”を多様な視点で描き出している。別れや未練、後悔や回想、そして克服や献身の瞬間を経て、最後にはより成熟した自分と向き合うストーリーが展開される。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

今作ではミヨンが全体の制作に積極的に参加し、音楽的実力を存分に発揮。収録曲『F.F.L.Y』と『You And No One Else』の作詞にも参加し、より一層の真心を込めた。ミヨンは、「7曲それぞれに、愛にまつわる多面的な感情を込めました。アルバムを通して聴いていただくと、感情の流れを感じていただけると思います。最後の曲では一段と成長した姿を見せられると思うので、ぜひ1曲ずつ聴いてほしいです」と語った。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

先行公開曲『Reno (Feat. Colde)』は、マイナー調のエレキギターと重厚なビートの上に、ミヨンの多彩なボーカルが重なる楽曲で、愛が執着へと変わり、破滅へ向かう瞬間を描いた楽曲だ。

ミヨンは「この曲は私にとっても強烈な曲でした。これまで私がやってきた音楽や、皆さんが知っている私の姿とは違うと思ったので、たくさん悩みました。でも曲を聴いたときに“これは絶対に挑戦してみたい”と思いました。見た目の部分では見る人が重く感じないかと不安もありましたが、周りの方々のサポートもあり、歌には自信があったので思い切って挑戦することにしました」と伝え、「新しい私の姿が不自然に見えないようにキャラクターの解釈について何度も考えました。MVでは演技的な部分も多いので、その表現にもとても気を配りました」と明かした。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

タイトル曲『Say My Name』は、ミヨンの感性が最も鮮明に表れたポップバラードナンバーだ。多数の有名K-POPアーティストと仕事をしてきたソフィア・ケイ（Sofia Kay）とイ・スランが作曲・作詞を担当し、完成度を高めた。繊細なピアノの旋律、リズミカルなビート、そしてミヨンの伸びやかな歌声が融合し、秋の情緒を刺激する一曲となっている。

彼女は「どの曲をタイトルにするか本当に悩みました。より良い姿を見せたいという気持ちが強く、力が入りました。もっと自然でリラックスした姿をお見せしようと思い、“季節に寄り添う曲”を選びました」と説明した。

また、i-dleのメンバーたちも惜しみない応援を送ってくれたという。ミヨンは「アルバム制作中は悩みや不安も多く、途中であまり共有しませんでした。ほぼ完成してから聴いてもらったのですが、すごく褒めてくれました。付き合いが長いのでお互いに褒め合うのは照れくさいですが、“頑張ってね”という言葉が本当に力になりました」と感謝の気持ちを表した。

ソロ歌手としての強みを問われたミヨンは、「どんな姿をお見せするべきか、まだ模索中です。私自身、あまり深く考えたことはなかったのですが、歌っているときが一番幸せで楽しいです。その気持ちが皆さんに伝わればいいなと思っています。これからもそういう想いで努力を続ける歌手でいたいです。気軽に聴いてもらえる歌を届けたいし、“歌の上手い歌手”になりたいです」と答えた。

最後に今回の活動の目標については、「新しいことに挑戦したので、“歌手ミヨン”として自信を持ち、音楽の幅をさらに広げたいという気持ちで制作したアルバムです。次のステップを見据えて作った作品として聴いてもらえたら嬉しいです。季節にぴったりな感性的な曲が多いので、気軽に楽しんでもらえたらと思います」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

■【写真】ミヨン、佐藤健と並んでニッコリ

■【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

■【写真】ミヨン、アイドルらしからぬ“恵体”