交際相手の妹の結婚式に出席して歌を披露　Red Velvet・ジョイと4歳年上歌手の恋愛は順調そのもの | RBB TODAY

歌手のCrushが恋人であるRed Velvetのジョイの妹の結婚式で祝歌を披露し、注目を集めた。

最近、あるオンラインコミュニティには「ジョイの妹の結婚式で祝歌を歌うCrushを見て」というタイトルの投稿が掲載された。

投稿には、10月19日に行われたジョイの妹の結婚式の様子を撮影した写真も添えられていた。写真の中のクラッシュはマイクを手にし、参列者の間で心を込めて祝歌を歌っている姿だった。

ジョイの妹は、バラエティ番組『私は一人で暮らす』（原題）にも出演し、ジョイにそっくりな美貌で話題を集めた人物だ。実の妹の結婚式に恋人のCrushが出席したことで、これまで静かに交際を続けてきた2人の関係があらためて注目を浴びている。

（写真＝オンラインコミュニティ）ジョイの妹の結婚式で歌うCrush

ネットユーザーからは「家族の結婚式に行くなんて本気だ」「静かにきれいに交際している」「どんな曲を歌ったんだろう、『トッケビ』のOSTかな？」などの反応が寄せられ、2人の甘い近況を喜ぶ声が上がった。

なお、ジョイとCrushは2021年8月に交際を認めて以降、変わらず愛を育んでいる。

◇Crush プロフィール

1992年5月3日生まれ、2012年に歌手Cheetahと混声デュオ「マスターピース」でデビュー。すぐに解散して同年12月に『Red Dress』でソロデビューした。その後、ヒット曲を生み出し、歌はもちろん、作詞、作曲、プロデュースもこなして活躍。ドラマ『大丈夫、愛だ』のOST『眠れない夜』（原題）、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』のOST『Beautiful』などが有名だ。2021年8月には人気ガールズグループRed Velvetのジョイと交際していることを発表、公開恋愛を続けている。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

