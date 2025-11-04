ドジャースのキム・ヘソン「疑問符で始まりハッピーエンドで終わった」と言えるワケ | RBB TODAY

華やかなメンバーを誇るロサンゼルス・ドジャースに入団した。簡単ではないレギュラー争いが予想されたが、その中で可能性を示した。そして何よりも、シーズンの結末は「優勝」だった。メジャー初年度、疑問符で始まり感嘆符で終わった。“彗星特急”キム・ヘソンの物語である。

激戦となった2025年メジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズが幕を閉じた。ドジャースとトロント・ブルージェイズの激突。ドジャースは2000年のニューヨーク・ヤンキース以来、25年ぶりとなる連覇を、そして球団史上初の2連覇を狙っていた。対するトロントは、1993年以来32年ぶりの優勝トロフィーをカナダに持ち帰ろうとしていた。

7戦までもつれた歴史的シリーズ。まさに“史上最高”と称されたこの戦いを制したのはドジャースだった。敵地トロントでの第7戦、延長11回の末に劇的な逆転勝利。これにより、韓国人野手として初めてキム・ヘソンがメジャーリーグ優勝の栄冠を手にした。

キム・ヘソンはポストシーズンのメンバーにも継続して名を連ねたが、出場機会は限られていた。ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）の第4戦で代走として出場したのが唯一だった。

(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

ワールドシリーズでは第6戦まで出番がなかったが、第7戦の延長11回に二塁の守備固めとして投入され、ついにシリーズデビューを果たした。出場と同時に優勝リングを手にしたことで、喜びはひとしおだった。

今季前、キム・ヘソンはドジャースと3年総額1250万ドルの契約を結んだ。契約当初は懐疑的な声も多かった。スター選手がひしめくドジャースで出場機会を得るのは難しいという見方が支配的だったからだ。

実際、オープン戦では苦戦が続き、開幕ロースター入りを逃した。だがマイナー（AAA）で地道に準備を重ね、5月に主力内野手トミー・エドマンが負傷したことでチャンスが訪れた。

限られた出場機会の中でも最善を尽くし、打率0.280、OPS0.699を記録。さらに外野守備もこなせる万能性を証明した。失策が全くなかったわけではないが、複数ポジションを消化できる点が今季最大の収穫となった。

その能力が評価され、ポストシーズンでも名簿に名を連ね続けた。スター軍団の中での生存競争に懐疑もあったが、自らの強みを示し、存在感を証明した。

そしてその先に待っていたのは“優勝”という最高の結末。キム・ヘソンのメジャー初シーズンは、まさに成功の物語となった。

◇キム・ヘソン プロフィール

1999年1月27日生まれ。韓国・京畿道出身。身長178cm。韓国のプロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース所属。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、2021～2024年の4年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2025年1月3日、ドジャースと3年総額1250万ドルで契約した。韓国代表では2021年東京五輪、2023年WBC、2023年杭州アジア大会、2023年アジアプロ野球チャンピオンシップなどに出場。登場曲は自身の名前「ヘソン」にちなんで、アニメ『BLEACH』のエンディング曲で知られる歌手ユンナの人気曲『ほうき星』韓国語版の『ヘソン（彗星）』。

