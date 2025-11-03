BTS・Vによる12年越しの奇跡―かつて手紙を渡した少女との感動秘話 | RBB TODAY

BTSのVが、12年前に自分に手紙を書いたファンと再会した。時間と夢が織り交ざった、まるで童話のような物語が現実となった。

Vは先月10月26日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスで開催された「2025 VOGUE WORLD: Hollywood」に出席した。ハリウッドの大物俳優や世界的デザイナーが一堂に会したこの場で、Vは独特の存在感を放ち、ひときわ輝いていた。

ところが、その会場でVは、11年前のファンサイン会で自分に手紙を渡したファンと再び出会うという、まるで映画のような瞬間を迎えた。

そのファンは現在アメリカで活動しているファッションデザイナーのエレナ。UCLAでファッションデザインを専攻した後、今回のイベントに招待された。

エレナはSNSで「今夜は、15歳の頃の私が夢にも見なかった夜」と投稿し、Vとの再会を報告した。彼女は「2013年、ウルジン（蔚珍）祭りで初めて防弾少年団の公演を見てファンになった。当時はEXOの『Growl』が人気だったけれど、私は学校で唯一のBTSファンだった。そのおかげでファンサイン会でも近くで見ることができた」と振り返った。

2014年、2回のファンサイン会でエレナはVに手紙を渡し、Vは「ファンサイトに投稿したらコメントを残すよ」と応えたという。

実際にVはその後、ファンカフェに入り、エレナが書いた投稿にコメントを残し、彼女が推薦した曲『Someone Like You』を聴いたとファンカフェに書き込んだ。その数日後の2014年12月30日、自身の誕生日にVは『Someone Like You』のカバー曲をファンにプレゼントした。

この小さな縁が12年の時を経て再びつながったのだ。

エレナは「高校生のときのあの日の出来事は今でも鮮明に覚えている。そして11年が過ぎた今、VOGUEのイベントでVに再び会い、あのときのファンが私だったと伝えることができた」と感動を語った。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

