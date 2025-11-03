イ・ビョンホンの美人奥様、娘の愛らしい近況公開…キュートなピンクドレスと豪華庭園に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、夫で俳優のイ・ビョンホンとの間に生まれた娘のキュートな近況を公開した。

イ・ミンジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

ストーリー機能を通じて「家でもドレスを着る彼女」と綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ピンク色のドレスを身にまとったイ・ミンジョンの娘の後ろ姿が写っている。華やかなドレス姿で自宅ながら“お姫様”に変身したキュートさはさることながら、娘の視線の先に広がる高級リゾートのような美しい庭が見る者の目を引く。

イ・ミンジョンとイ・ビョンホンは2013年8月に結婚。2015年に息子ジュヌくん、2023年に娘ソイちゃんが誕生した。ソイちゃんの顔は現在まで公開されておらず、今回の投稿でも後ろ姿のみが映されていたが、最近ではイ・ミンジョンの個人YouTubeチャンネルを通じて愛嬌あふれる声や行動などが伝えられ、ファンの間で注目を集めている。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

最近でも、イ・ミンジョンはインスタグラムに「ソイが100日のとき…本当に小さくて大切だったあなたがママのユーチューブで『これ何？これ何？』と言いながらカメラを指すのを見ていると…ときが経つのが早い…元気に可愛く育ってね、うさちゃん」と綴り、ソイちゃんの100日祝いの写真を公開していた。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2023年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

