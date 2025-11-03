韓国の元OLチア、“美太もも”大胆見せのミニスカ衣装にファン釘付け！「観戦に行く理由ができた」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の“元OLチア”ことチョ・ダジョンが、魅力あふれる衣装SHOTでファンを釘付けにしている。

チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「本当に久しぶりのガス公社♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務める男子プロバスケKBL「韓国ガス公社ペガサス」のチアリーディング衣装姿で鏡越しに自撮りをするチョ・ダジョンが写っている。片腕にシースルーのスリーブが施されたネイビーのトップス、そして同色のミニスカートを組み合わせたコーディネートで、スマートフォン越しにこちらをじっと見つめる表情が印象的だ。

短めのスカートからは健康的な太ももがあらわになり、見る者の目を引く。別の写真では至近距離での自撮りも公開するなどし、整ったビジュアルを惜しげもなく披露していた。

投稿を目にしたファンからは、「女神のような可愛さだ」「試合観戦に行く理由ができました」「風邪に気を付けてね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ダジョンInstagram）

チョ・ダジョンは1997年8月14日生まれの28歳。元々はマーケティング企業で働いていたが、2019年にチアガールとしてデビューした異色の経歴を持つ。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサスでチアを務めている。

