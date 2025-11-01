「パフォーマンス最強グループ」が華麗な復帰！xikers、新アルバムで各チャート上位の好調 | RBB TODAY

xikers（サイカース）が「パフォーマンス最強グループ」として華麗な復帰を知らせた。

10月31日に発売された6枚目のミニアルバム『HOUSE OF TRICKY：WRECKING THE HOUSE』は、各国のグローバルチャートで上位にランクインし、カムバックの好スタートを切った。

『HOUSE OF TRICKY：WRECKING THE HOUSE』は発売当日にHANTEOチャートのリアルタイム物理アルバムチャートで1位を獲得。iTunesトップアルバムチャートやAppleミュージックトップアルバムチャートにもランクインし、xikersのカムバックに対する世界中のファンの熱い関心を証明した。

（写真＝KQエンターテインメント）

さらに、タイトル曲『SUPERPOWER（Peak）』もiTunesトップソングチャートなど複数のグローバルチャートにランクインし、xikersの人気が世界的に勢いを増していることを改めて示した。

韓国国内外のチャートで存在感を発揮したxikersは、アルバム発売当日にはKBS2『ミュージックバンク』に出演し、タイトル曲『SUPERPOWER（Peak）』のカムバックステージを披露。HIPな雰囲気のカジュアルスタイルで登場したメンバーたちは、息の合ったキレのある群舞でステージを圧倒し、「パフォーマンス最強グループ」の名にふさわしい復帰を証明した。

特に『SUPERPOWER』のパワフルなビートとエネルギッシュなパフォーマンスの中で、エナジードリンクを開けて飲む動作を取り入れたポイントダンスを巧みに披露し、「聴くエナジードリンク」と称されるほどの中毒性を発揮。世界中のファンのエネルギーをフル充電させた。

なお、xikersはタイトル曲『SUPERPOWER』で今後も精力的な活動を続けていく。

