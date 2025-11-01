俳優チョン・ウソンとの息子“サプライズ公開”が負担に？韓国モデル、SNSコメント欄“閉鎖”のワケ | RBB TODAY

モデル出身のムン・ガビが、婚姻関係にない俳優チョン・ウソンとの間に生まれた息子を突如公開してからわずか1日後、自身のSNSコメント欄を閉鎖した。

ムン・ガビは10月30日にインスタグラムを更新。キャプションには何も綴らず、実に11カ月ぶりとなる近況写真を複数枚投稿した。

公開された写真には、ムン・ガビと幼い息子と平凡な日常を過ごす様子が収められている。母子はお揃いの服を着たり、緑の芝生の上でゆったりした時間を過ごしたり、海辺で手をつないで歩いたりするなど、幸せな時間を送る姿が印象的だ。

特に、ムン・ガビの息子は大きく成長した姿を見せており、モザイクやぼかし処理などもしていなかったためにより注目を集めた。ただ、ムン・ガビは息子とのツーショットを公開しつつも、帽子で息子の顔を少し隠すなどの配慮をしていた。

彼女が公開した息子との写真は、韓国のインターネット上で大きな話題となった。というのも、その息子はチョン・ウソンの唯一の実子であり、“婚外子”であるからだ。

（写真提供＝OSEN）ムン・ガビ

息子公開に心配の声も「顔が少し見えるけど…」

ムン・ガビは昨年11月に息子の出産を報告すると、その数日後に父親がチョン・ウソンであることが明らかになり、社会的な波紋を呼んだ。

当時、チョン・ウソンの所属事務所アーティストカンパニーは「ムン・ガビ氏がSNSに公開した子どもは、俳優チョン・ウソンの実子で間違いない」とし、「子どもの養育方法について最善の方向を議論中であり、最後まで責任を果たす」と公式声明を発表した。

息子を公開した後、ムン・ガビは「その人との縁を大切にし、自然で健康的な関係のなかで、かけがえのない贈り物のように訪れてくれたこの子を迎えることにしたのは、親である二人が共に選択したこと」とし、憶測や非難の自制を訴え。また「この子は過ちでも、過ちの結果でもない。大切な命を守り、責任を持つことは当然のこと」と語った。

チョン・ウソンも同年に開催された青龍映画賞の舞台で、「私に愛情と期待を寄せてくださった、すべての方々に、ご心配と失望をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。すべての叱責は私が受け止めていきます。また、父親として息子に対する責任を最後まで果たす所存です」と公の場で謝罪している。

（写真提供＝OSEN）チョン・ウソン

ただ、チョン・ウソンとムン・ガビは結婚して家庭を築き、2人の間に生まれた子どもを一緒に育てるという形とはならなかった。チョン・ウソンにはムン・ガビと別に長年交際した恋人がおり、ムン・ガビとの息子が生まれた後、その恋人と婚姻届を提出して法的に夫婦になったことが明らかになり、話題を呼んだ。

こうして、複雑な家庭事情のもとに生まれたチョン・ウソンの唯一の実子。そんななか、ムン・ガビが息子の写真を公開したことに対しては祝福や応援の声が寄せられた一方で懸念も。「ずいぶん大きくなったね。もう歩いてる」「すでにチョン・ウソンの面影が見える」というコメントもあれば、「子どもの顔が少しずつ見えるけど、こうして公開しても大丈夫なのか」と心配する声もあった。

結局、ムン・ガビはインスタグラムのコメント欄を閉鎖。投稿は削除していないため、現在はムン・ガビと息子のツーショット写真を閲覧のみできる状態となっている。

◇チョン・ウソン プロフィール

1973年4月22日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。1994年の映画『KUMIHO／千年愛』で俳優デビューし、映画『私の頭の中の消しゴム』『グッド・バッド・ウィアード』『監視者たち』『スティール・レイン』『ハント』『ソウルの春』、ドラマ『アスファルトの男』『ATHENA -アテナ-』『パダムパダム ～彼と彼女の心拍音～』『愛していると言ってくれ』などで主演を務めた。2011年にはフジテレビ系列ドラマ『グッドライフ ～ありがとう、パパ。さよなら～』に出演。2016年には映画『私を忘れないで』で主演と制作を務め、2023年には映画『ザ・ガーディアン／守護者』で監督デビューを果たした。

（記事提供＝OSEN）

