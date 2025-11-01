「36歳とは思えない」少女時代・ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアで圧巻スタイル披露！【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンが、スイムウェア姿で圧巻のスタイルを披露した。

ヒョヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「September, in Bali」「Rumahku istanaku」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、バリでバカンスを満喫するヒョヨンの姿が収められている。胸元が大胆に開いたスイムウェアからは、小麦色に日焼けした肌と、36歳とは思えない引き締まったスタイルがあらわになり、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「なんでこんなに綺麗なの？」「さすがのスタイル」「36歳とは思えない」「贅肉ゼロ」といったコメントが寄せられている。

なお、ヒョヨンは自身のYouTubeチャンネル「Hyo’s Level Up」で、さまざまなゲストを招いてトークコンテンツを発信するなど、精力的に活動を続けている。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

