 「36歳とは思えない」少女時代・ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアで圧巻スタイル披露！【PHOTO】 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

「36歳とは思えない」少女時代・ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアで圧巻スタイル披露！【PHOTO】

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
「36歳とは思えない」少女時代・ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアで圧巻スタイル披露！【PHOTO】
  • 「36歳とは思えない」少女時代・ヒョヨン、胸元“パックリ”スイムウェアで圧巻スタイル披露！【PHOTO】

少女時代のヒョヨンが、スイムウェア姿で圧巻のスタイルを披露した。

ヒョヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「September, in Bali」「Rumahku istanaku」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、バリでバカンスを満喫するヒョヨンの姿が収められている。胸元が大胆に開いたスイムウェアからは、小麦色に日焼けした肌と、36歳とは思えない引き締まったスタイルがあらわになり、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「なんでこんなに綺麗なの？」「さすがのスタイル」「36歳とは思えない」「贅肉ゼロ」といったコメントが寄せられている。

ヒョヨン
（写真＝ヒョヨンInstagram）

なお、ヒョヨンは自身のYouTubeチャンネル「Hyo’s Level Up」で、さまざまなゲストを招いてトークコンテンツを発信するなど、精力的に活動を続けている。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

【写真】「ギリギリすぎ」ヒョヨン、大胆肌見せスイムウェア

【写真】ヒョヨン、ボディライン“くっきり”衣装

【写真】「半端じゃない」ヒョヨン、艶やか“ミニ丈”衣装

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top