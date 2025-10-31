兵役中のチャウヌ、高市首相も出席予定のAPEC晩餐会で「司会」に抜擢！イベントをサポート | RBB TODAY

兵役中のASTRO・チャウヌが、APEC首脳会議の歓迎晩餐会・文化公演で司会を務めることがわかった。

先立ってG-DRAGONがK-POPアーティストとして唯一、ステージに立つことが発表されたが、チャウヌが司会は担う。

10月31日、韓国国防部によると、現在、陸軍で服務中のチャウヌは、同日午後に行われる「APEC首脳会議・公式歓迎晩餐会・文化公演」の司会者としてイベントをサポートするという。

この晩餐会には、李在明（イ・ジェミョン）大統領をはじめ、中国の習近平国家主席、日本の高市早苗首相など、APEC加盟21カ国の首脳が出席する予定だ。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

前日（30日）、韓国のオンラインコミュニティやSNSでは、「チャウヌを慶州で見た」という目撃談とともに数枚の写真や動画が公開された。軍服姿のチャウヌは、帽子を目深に被っていても隠しきれない端正な顔立ちで、思わず視線を奪われるような存在感を放ち、大きな話題となった。

なお、チャウヌは7月28日に忠清南道・論山（ノンサン）の陸軍訓練所に入所し、現在は国防部勤務支援団・軍楽隊に所属している。訓練期間中には生活態度・誠実性・責任感などを総合的に評価して選ばれる「中隊長訓練兵」を務め、修了式では代表訓練兵に選ばれ注目を集めた。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名イ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』。2025年7月に入隊した。

■【画像】APEC首脳会議にイケメンすぎる軍人が？正体は兵役中のチャウヌ

■【写真】BTS・JUNG KOOK、兵役中の親友ASTRO・チャウヌを抱っこ？

■【写真】チャウヌ、“刺激強すぎ”なスイムウェア姿