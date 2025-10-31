LE SSERAFIM、グローバル企業主催イベントに唯一のK-POPガールズグループとして出演！CEOも絶賛 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、グローバル企業NVIDIA（エヌビディア）主催のイベントに招待され、華やかなパフォーマンスを披露した。K-POPガールズグループとして唯一の出演となり、会場を輝かせた。

10月30日、LE SSERAFIMはソウル・COEXで行われた「GeForce Gamer Festival」に出演し、スペシャルステージを披露した。

NVIDIAはAI（人工知能）半導体市場をリードし、GPU（グラフィックカード）分野で世界シェア1位を誇る。今回のイベントは、同社のグラフィックカードブランド「GeForce」の韓国発売25周年を記念して開催されたもの。 LE SSERAFIMはイベントのフィナーレを飾り、NVIDIAのCEOジェンスン・フアンが「Great Performer（素晴らしいパフォーマー）」と紹介した。

彼女たちは10月24日13時にリリースされた1stシングル『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』でステージの幕を開け、小指を振る“キリングポイント”のジェスチャーと多彩な表情で観客を魅了。会場の熱気を最高潮まで引き上げた。

続いて披露した1stフルアルバムのタイトル曲『UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）』、そして2ndミニアルバムのタイトル曲『ANTIFRAGILE』では、観客の大合唱が巻き起こり、圧倒的なエネルギーが会場を包み込んだ。

中毒性のあるサウンドと迫力あふれるパフォーマンスが融合したステージは、“聴いて楽しい”“観て楽しい”LE SSERAFIMらしさを存分に発揮。グループとしての存在感を強く印象づけた。

LE SSERAFIMは最近、国が主導する「大衆文化交流委員会」発足式にも出演し、意義深いステージを披露したほか、韓国政府が授与する最高権威の文化勲章制度「大衆文化芸術賞」で文化体育観光部長官表彰を受け、実力と影響力の双方を証明している。

今回、世界的企業が主催するイベントに招かれたことで、“K-POPを象徴するグループ”としての地位を再び確固たるものにした。

なお、新曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』はSNS上で注目を集め、音源チャートでも好調を維持。世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyの10月29日付「デイリートップソング・グローバル」では22位にランクインしている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

