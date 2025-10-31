美貌のヒミツは“空腹に酒”!? 自社アンダーウェア“実着用”で話題の韓国女優、体型キープの秘訣を告白 | RBB TODAY

自身のアンダーウェアブランドのモデルを自ら務めたことで注目を集める女優ソン・ジヒョが、意外な日常ルーティンを告白して話題だ。

10月30日、歌手キム・ジョングクのYouTubeチャンネルで公開された最新動画には、ソン・ジヒョが俳優キム・ビョンチョルとともにゲスト出演し、近況を伝えた。

動画では、キム・ジョングクがソン・ジヒョの手がけるアンダーウェアブランドについて「出演後に売り上げが目に見えて伸びた」と言及。実際、販売初期は売上不振で心配されたソン・ジヒョは、「今はとても良くなった。新作も引き続き販売されている」と笑顔を見せた。これにキム・ジョングクも「商品自体があまりにも良いからだ」と称賛を惜しまなかった。

（写真＝キム・ジョングクYouTubeチャンネル）

ソン・ジヒョは昨年12月にアンダーウェアブランドを立ち上げたが、当時は「一日に注文が1～2件しか入らない」と吐露していた。そこで、今年8月には自らがモデルとなってアンダーウェアの宣伝を始め、ファンの反響を呼んでいた。

そんなソン・ジヒョは自社ブランドの広告撮影を控え、1カ月間のトレーニングに励んだことを告白。キム・ジョングクが「アンダーの写真を見たが、とても引き締まっていた」と尋ねると、彼女は「修正はほとんどしていない」と、実際に健康的なスタイルを維持していると明かす。

（写真提供＝OSEN）ソン・ジヒョ

ただ、続けて明かされた食生活がスタジオをさらに驚かせた。ソン・ジヒョは「午前11時に出勤するが、起きてすぐ顔を洗ってコーヒーを飲む。午後4～5時までは空腹のままだ。お腹が空いたらご飯は抜いて、おかずとお酒を飲む。家に帰ったらそのまま寝て、また同じ生活を繰り返す」と語り、出演者たちを仰天させた。

キム・ジョングクが「空腹でお酒を飲むの？」と驚くと、ソン・ジヒョは「はい」と即答して笑いを誘った。続けて、「全部むくみだ。太ったのではなく、むくんでるだけ」と冗談交じりに話し、飾らない率直な魅力を見せていた。

◇ソン・ジヒョ プロフィール

1981年8月15日生まれ。本名チョン・スヨン。2001年に雑誌モデルでデビュー。代表作はドラマ『宮（クン）～Love in Palace』『朱蒙』（2006年）、映画『霜花店（サンファジョム） 運命、その愛』（2008年）など。2021年には自身のショートヘアやスタイリングをめぐり、ネット上で事務所に対する批判コメントが殺到する事態となり、話題になった。2024年12月には、8年間準備したというアンダーウェアブランド「NINA.SSONG」を立ち上げた。

■【写真】ソン・ジヒョ、自身の下着ブランド「実使用」で猛アピール

■【写真】ソン・ジヒョ、超“ぴちぴち”レギンス

■『宮』『コーヒープリンス』でブレイクも失墜…ユン・ウネは今何をしているのか