「神」シースルー“ハイレグ”衣装で圧倒的な存在感、刺激的すぎるBLACKPINKジェニーの最新衣装【PHOTO】 | RBB TODAY

「神」シースルー“ハイレグ”衣装で圧倒的な存在感、刺激的すぎるBLACKPINKジェニーの最新衣装【PHOTO】

BLACKPINK・ジェニーの最新衣装が話題だ。

ジェニーは10月30日にインスタグラムを更新し、「BKK♡ so much love in this city」と綴ってライブ中の写真を複数枚投稿した。

公開された写真のジェニーは、ブラックのシースルーレースボディスーツにベルベットのブラウンパンツ、そしてバーガンディのロングブーツを合わせ、唯一無二のオーラを放っている。バックダンサーと並んで立つカットでは圧倒的なカリスマ性を発揮し、バックステージでは余裕たっぷりの眼差しでプロフェッショナルな一面を見せた。

ネット上では「ファッションセンスが神」「カリスマ性がすごい」「ジェニーだからこそ着こなせるスタイル」といった熱い反応が寄せられている。

BLACKPINK・ジェニー
（写真＝ジェニーInstagram）
（写真＝ジェニーInstagram）
（写真＝ジェニーInstagram）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

《スポーツソウル日本版》

