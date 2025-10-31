TWS、デビュー曲『plot twist』が累計再生数5000万回突破！日本レコード協会「ゴールド」認定を獲得 | RBB TODAY

TWSが日本レコード協会から、ストリーミング部門「ゴールド」認定を受けた。

10月31日、日本レコード協会の発表によると、TWSの1stミニアルバム『Sparkling Blue』のタイトル曲『plot twist』が、2025年9月時点で累計再生回数5000万回を突破したという。

日本レコード協会は、楽曲の累積再生回数（ストリーミング部門）によって、「ゴールド」（5000万回以上）、「プラチナ」（1億回以上）、「ダイヤモンド」（5億回以上）などを毎月認定しているが、2024年以降にデビューしたK-POPボーイズグループの中でこの記録を達成したのはTWSが初めてとなる。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

『plot twist』は、2024年1月22日にリリースされたTWSのデビュー曲だ。爽やかで明るいエネルギーと、メンバーたちのフレッシュな感性が融合し、瞬く間にシンドローム級の人気を巻き起こした。同曲は2024年のMelon年間チャートで1位を獲得し、TWSが大衆的な認知を確立するうえでの重要なきっかけとなった。

勢いに乗ったTWSはグローバルな影響力を拡大し、7月には正式に日本デビューを果たした。日本デビューシングル『はじめまして』は累計販売枚数25万枚を突破し、日本レコード協会からゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。 さらに、日本デビューと同時に開催した初の日本ツアー 「2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN」では、6都市で計5万人を動員するなど、高い人気を証明した。

TWSは、日本の大型音楽フェスにも続々出演し、“次世代K-POPパフォーマンスリーダー”として注目を集めている。彼らは先月「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演したほか、12月27日には年末の大型音楽フェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』にも出演予定だ。

現在TWSは、4thミニアルバム『play hard』をリリースし、タイトル曲『OVERDRIVE』でカムバック活動を展開している。肩を軽く揺らしながらドキドキする気持ちを表現した振付“アンタルチャレンジ”が大きな話題を集めている。短いながらもキュートで印象的なこのチャレンジは、“アイドル必須チャレンジ”と評され、『OVERDRIVE』はインスタグラム「リール人気急上昇オーディオ」で1位を記録した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」

■【写真】ヨンジェ、夜の渋谷SHOTが「彼氏感MAX」

■【写真】ジフン、“金髪イメチェン”でビジュ爆発