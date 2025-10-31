「月40万円稼がなければ“性行為”なし」離婚バラエティで明かされた韓国夫婦の衝撃エピソード | RBB TODAY

韓国のバラエティ番組『離婚熟慮キャンプ』（JTBC）で、“夜の営み”に金銭的条件を設けた夫婦のエピソードが紹介された。

視聴者に衝撃を与えたのは、11月30日に放送された最新回。番組への出演を自ら申し込んだという妻は、日常VTRの公開前に「子どもが多いからといって、仲が良いとは限らない」と話し、多子世帯に対する世間の先入観に現実的なコメントを寄せた。その後のインタビューでは、夫との関係に対する不満を吐露し、自ら“月給”を条件として提示したと告白した。

妻は夫に対し「月給が400万ウォン（約40万円）を超えなければ、“性行為”を行わない」と要求。「月末の精算のように、給料が多く出た月には1回だけ応じる」と明かしてスタジオを驚かせた。

その理由については「夫は私より年下で、（行為を）求める頻度が高かった。でも、そのすべてに応じることはできなかった」と説明し、「最終的にはお互いに合意した結果だった」と語った。この発言にスタジオは静まり返り、出演者たちも言葉を失っていた。

（画像＝JTBC）出演者の女優パク・ハソン

（画像＝JTBC）月40万円異常稼がなければ夫に性行為をさせない韓国人女性

