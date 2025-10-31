BTS・J-HOPEの実姉が自身のアパレルブランド終了を発表「決断は容易ではありませんでした」 | RBB TODAY

BTS・J-HOPEの実姉、チョン・ジウが、自身のアパレルブランド「charmieeze」を終了すると発表した。

チョン・ジウは最近、SNSを通じて「皆さんに重いお知らせをお伝えします」と切り出し、「charmieezeは、私が“服”という媒体を通して10年間積み重ねてきた経験と趣向を込めて、2年以上にわたって真心を注いで運営してきたブランドです」として、これまでの愛情と感謝を伝えた。

続けて「しかし、急速に変化する市場の流れ、そしてブランド運営を取り巻く現実的な条件の中で、数々の試行錯誤がありました。長い熟考の末、このタイミングでcharmieezeの歩みを終えることにしました」と、ブランド終了の理由を明かした。

さらに「服という言語でコミュニケーションをとり、さまざまなスタイルをお見せしてきたこの長い時間が、私にとってどれほど大切で意味のあるものだったか分かっています。それだけに、この決断は容易ではありませんでした。多くの感情が交錯し、未練も大きいです」と率直な心境を打ち明けた。

（画像＝チョン・ジウInstagram）

また、「何よりこの10年間、私のファッション活動を応援し、ともに歩んでくださったお客様がいたからこそ、恐れずに挑戦を続けることができました」と感謝の思いを改めて示した。

最後に「一つの章を終え、ブランドディレクターでありクリエイターとして、より良い方向へ、より長く続けられる方法を模索していきたいと思います。これからの私の歩みも見守っていただけると幸いです。これまでcharmieezeを温かく応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました」と締めくくった。

1990年生まれのチョン・ジウは、モデル・実業家として活動。BTSファンの影響もあり、1000万人以上のInstagramフォロワーを抱える。過去には弟のJ-HOPEとバラエティ番組で出演し、注目を集めたこともある。

（記事提供＝OSEN）

