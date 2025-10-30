「イ、イケメンすぎる…」LE SSERAFIM・カズハ、“メンズライク”な新ビジュアルに沼落ちファン続出！【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのカズハが、これまでとは一味違うクールな魅力を披露した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中のカズハは、赤いレザージャケットに身を包み、ラフにかき上げたヘアスタイルにシルバーのフープピアスと眉ピアスを合わせたメンズライクな姿を披露。クールな表情と鋭い眼差しで、これまでの清楚で優雅なイメージとは異なる、スタイリッシュなビジュアルを見せた。

この投稿を見たファンからは「イ、イケメンすぎる…」「カズハオッパ！」「何でも似合うね」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースし、精力的に活動を展開している。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

