女優パク・ミニョン、愛らしさたっぷりな姿で日本に出国！パステルコートで見せた優雅な美しさ【独自写真】 | RBB TODAY

10月30日、女優パク・ミニョンが日本でのスケジュールのために金浦（キンポ）空港を通じて出国し、洗練された空港ファッションを披露した。

同日、パク・ミニョンはファッションブランド「ENFOLD」の衣装を着用し、空港に姿を現した。視線を釘付けにしたのは、薄いミントカラーのオーバーサイズコートだった。

独特なデザインのワイドカラーとゴールドボタンがポイントのこのコートは、ボリューム感のあるシルエットで洗練されていながらも優雅な雰囲気を醸し出した。

パク・ミニョンは、パステルトーンのコートのなかに黒いインナーウェアとレザーパンツを合わせ、色の対比を通じた洗練された美しさを加えた。

パク・ミニョン

特に、光沢感のあるブラックレザーパンツとプラットフォームブーツの組み合わせは、シックでありながらも強烈な雰囲気を演出した。ここに黒色のショルダーバッグを合わせ、実用性とスタイルを同時に手に入れた。

アクセサリーは、ゴールドのフープイヤリングでシンプルに仕上げており、きれいに上げたヘアスタイルは清純なイメージを際立たせた。ナチュラルなメイクと明るい笑顔は、彼女の清らかな魅力を一層引き立たせた。

パステルカラーとブラックの調和、オーバーサイズのシルエットとレザー素材のミックスマッチで完成させたパク・ミニョンの空港ファッションは、今秋のトレンドを反映したスタイルだ。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。

