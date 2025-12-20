限界ギリギリ？“ずり落ちそう”な大胆衣装のナッティ、色っぽい雰囲気に釘付け「衝撃」【PHOTO】 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、大胆な姿でファンを魅了した。
ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「ツアー終了～～～」というコメントとともに写真を投稿した。
公開された写真には、ストラップレスのトップスを着用したナッティの姿が収められている。
デコルテから肩、腕にかけての美しいラインが際立ち、ずり落ちそうなほど大胆に開いた胸元のデザインが、クールさの中に色っぽさを漂わせている。
この投稿を見たファンからは、「めちゃくちゃ最高」「本当に綺麗」「やば…」「美しすぎて衝撃」といった絶賛のコメントが相次いで寄せられた。
なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、12月16日に東京ガーデンシアターで「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」を開催し、日本デビューツアーを成功裏に終えている。
◇ナッティ プロフィール
2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。