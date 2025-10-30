BTS・RMは演説、G-DRAGONは晩餐会ステージへ　APECで証明された世界で高まるK-POPの存在感 | RBB TODAY

BTSのRMとBIGBANGのG-DRAGON、2人のK-POPアーティストが韓国で開催中のAPEC（アジア太平洋経済協力会議）の舞台に立っている。

APECは、アジアやアメリカなど21の国や地域が参加する国際経済フォーラムで、各国の首脳や企業リーダーが集まり、協力や発展について話し合う場だ。

10月29日、慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で開かれた「APEC CEOサミット2025」では、2日目の文化セッションが行われ、基調講演者としてBTSのRMが登壇した。

K-POPアーティストがAPEC CEOサミットのステージに立つのは今回が初めてであり、世界で高まるK-POPの存在感を、APECを通じて改めて感じさせる場となった。

（写真提供＝OSEN）RM

RMは「APEC地域の文化創造産業とKカルチャーのソフトパワー（創作者の視点から）」をテーマにした演説で、グローバルアーティストとしての品格を改めて示した。

約500人の聴衆の前に立ったRMは、約10分間のスピーチを行った。彼は「創作者の視点から、Kカルチャーがどのように国境を越えて人々の心を動かしてきたのかを語りたい」と述べ、APECで初めて文化産業が主要議題として扱われたことについて「創作者の一人として誇りと期待を感じる」と強調した。

特にRMは、「K-POPは単なる音楽ではなく、音楽、ダンス、ビジュアル、ストーリーテリングが融合した360度パッケージ型コンテンツだ。ヒップホップ、R&B、EDMなど西洋の音楽要素を取り入れながらも、韓国固有の美学と情緒を内包している」と述べ、このKカルチャーの特徴を「ビビンバ」にたとえた。

さらに「異なる要素がそれぞれの色を保ちながらひとつに調和するとき、新たな価値が生まれる」と付け加えた。

（画像＝YTN）演説するRM

またRMは、BTSファンダム「ARMY」から受けたインスピレーションや、文化産業におけるファンの影響力についても言及し、APECのリーダーたちに向けて次のように呼びかけた。

「世界中の創作者が自分の才能を思う存分発揮できる場をつくってほしい。文化と芸術は多様性と包容性を伝える最も強力な媒介だ。APECの政策と支援は、創作者たちにとってインスピレーションのキャンバスであり、遊び場にもなりうる。文化と創造性を通じて、より包容的で持続可能な未来を共につくっていこう」

一方、G-DRAGONは明日（10月31日）、慶州ラハンホテル大宴会場で開かれるAPEC首脳会議の歓迎晩餐会で、K-POPアーティストとして唯一、ステージに立つ予定だ。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

彼が革新的で創造的なステージを通じて韓国の文化的地位を高め、イベントの成功に貢献することが期待されている。

G-DRAGONは7月からAPEC首脳会議の広報大使として活動してきた。特に李在明（イ・ジェミョン）大統領、サッカー選手パク・チソン、映画監督パク・チャヌク、ガールズグループIVEのウォニョンらとともに出演したAPEC広報映像が大きな話題となった。

当時、G-DRAGONはワールドツアーで多忙なスケジュールの中、韓国と海外を行き来しながら撮影に臨んだと伝えられている。

APEC首脳会議準備企画団は「世界的な影響力を持つG-DRAGONは、APECが掲げる“連携”と“持続可能性”という価値を国内外に強く伝えるのに最適な人物であると判断し、広報大使に任命した。歓迎晩餐会の公演でも卓越したパフォーマンスを披露してくれるものと期待している」と明らかにした。

APECの舞台に立つK-POPスターたちの活躍に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

