EXOド・ギョンス、カイがMC務めるウェブバラエティに出演決定！変わらぬ仲の良さを見せる | RBB TODAY

ボーイズグループEXOのメンバー、ド・ギョンス（D.O.）が、同グループのカイがMCを務めるユーチューブコンテンツに出演する。

本日（10月30日）18時、ド・ギョンスが出演したYouTubeチャンネル「ootb STUDIO」のバラエティコンテンツ「転科者」（原題）が公開される。

1日限定で彫刻学科の学生に変身したド・ギョンスが、カイに学科実習からドラマ『捏造された都市』の秘話まで、相性の良さを見せ続ける予定だ。

（写真＝Disney＋）ド・ギョンス

特に、『捏造された都市』で事件を設計する彫刻家ヨハンを演じたド・ギョンスは彫刻学科を訪問し、実習に参加して自身の役とはまた別の魅力を披露する見通しだ。

なお、ド・ギョンスとカイの楽しくて愉快な関係性は、本日18時「転科者」で見られる予定だ。

◇ド・ギョンス（D.O.） プロフィール

1993年1月12日生まれ。俳優名義のド・ギョンスは本名。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内のポジションはメインボーカル。2014年に映画『明日へ』に出演し、以降俳優活動にも力を入れるように。演技の経験は練習生時代の共通教育課程で実施された授業のみという経歴であったが、それを感じさせない迫真の演技と安定感で一躍人気俳優となった。出演作はドラマ『大丈夫、愛だ』『君を憶えてる』『100日の郎君様』、映画『あの日兄貴が灯した光』『7号室』『神と共に』シリーズ、『スウィング・キッズ』など。

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。

■【写真】ド・ギョンス、"アイドル初の調理兵"時代

■【写真】カイ、“素肌ジャケット”で腹筋披露

■【写真】「生まれながらにしてアイドル」のカイ