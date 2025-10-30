過去に薬物騒動、今年急逝した韓国歌手の楽曲をリメイク　Bumkeyが遺族の同意を得て実現 | RBB TODAY

アーティストBumkeyが、故フィソンさんの楽曲をリメイクする。

Bumkeyは10月30日、フィソンさんの2ndアルバム『It’s Real』に収録された『I’m Missing You』を自身のスタイルで再解釈したリメイク音源を公開する。今回のプロジェクトは遺族の正式な同意を得て進められたもので、フィソンさんへの深い敬意と切ない思いが込められている。

2人は過去にデュエット曲『How Much Is Your Love』で共演しており、Bumkeyは今回のリメイクで原曲の魅力を損なうことなく、自身の色を加えることに注力したという。

所属事務所Brand New Musicは「Bumkeyは今回のリメイクを通じて、フィソンさんの音楽に対する深い敬意を表現したかった」とし、「R＆Bソウルというジャンルに対する責任感を込め、完成度の高い作品に仕上げた」と伝えた。

Bumkeyの新曲『I’m Missing You』は10月30日（木）午後6時、各種音楽配信サイトで公開される予定だ。

（写真＝Brand New Music）Bumkey

なお、フィソンさんは今年3月10日に死去。享年43歳。現場の自宅マンションには注射器が落ちていたと報じられている。過去には違法薬物に関する騒動もあり、取引現場が監視カメラに映ったことでテレビのニュースで報じられたこともある。

