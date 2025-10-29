女優キム・ゴウン、『ユミの細胞たち』シーズン3の撮影終了！韓国で2026年公開 | RBB TODAY

女優キム・ゴウンが、ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3の撮影の近況を伝えた。

10月29日、ソウルCGV汝矣島（ヨイド）では、「第46回青龍（チョンニョン）映画賞」ハンドプリンティングイベントが開催された。

この日のイベントにはパク・キョンリムが司会として登場し、俳優ファン・ジョンミン、キム・ゴウン、俳優チョン・ヘイン、女優イ・サンヒ、俳優ノ・サンヒョン、女優パク・ジュヒョンが参加した。

今年の「青龍映画賞」ハンドプリンティングイベントには、去る2024年11月に開催された「第45回青龍映画賞」受賞者である俳優たちが参加し、歴代受賞者の足跡を継ぐ記録を残した。ハンドプリンティングは、同授賞式の伝統的な事前行事で、昨年の「青龍映画賞」受賞の栄誉に輝いた人々の跡を残す意味ある場だ。

映画『破墓／パミョ』で主演女優賞を受賞したキム・ゴウンは、「1年があっという間に過ぎたようだ。賞をもらったとき、胸がいっぱいになったのがつい昨日のことのように思われる。また、『青龍』で賞を取るのは至難の業だが、（ファン・ジョンミン）先輩のように4度取ることができるように、頑張ってみる」と冗談を言った。

（写真提供＝OSEN）キム・ゴウン

次の出演作となるドラマ『自白の代償』（原題）の見どころも伝えた。彼女は、「チョン・ドヨン先輩と10年ぶりに共演することになった。それが1番の見どころだと思う。そして、私が演じた役は、自分で話せることはない。見ていただくしかない」と伝えた。

続けて、「ただ、本当にたくさん悩んで、さまざまなアプローチの仕方を考え、慎重に準備して演技したので、ぜひ見てほしい。12月初めにNetflixで見ることができる」と予告した。

年末の予定も伝えた。彼女は、「先日『ユミの細胞たち』シーズン3の撮影を終えた。そこで次の作品に入る前に今年は『自白の代償』のプロモーションを熱心にやって、休むと思う」と付け加えた。

なお、TVINGオリジナルドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3は、2026年に韓国で公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ゴウン プロフィール

1991年7月2日生まれ。2012年の映画『ウンギョ青い蜜』で女優デビューした。新人だったものの存在感を見せつけて「東洋的な美女」だと注目が集まり、以降はドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『ザ・キング：永遠の君主』『ユミの細胞たち』『シスターズ』などに出演。特に『トッケビ』を通じて日本でも知られるスター女優の仲間入りを果たした。

