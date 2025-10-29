BTSメンバーとも親交が深い韓国料理研究家、国政監査から“逃げた”？欠席理由に注目集まる | RBB TODAY

BTSのJINらと親交が深いことで知られる一方、食品衛生法や原産地表示法などの違反疑惑により韓国でのタレント活動を中断している料理研究家ペク・ジョンウォンが、代表を務める「THE BORN KOREA（ザ・ボーン・コリア）」の国政監査への出席を見送る見通しとなった。

10月29日、韓国の経済専門チャンネル『MTNニュース』によると、ペク代表は30日に予定されていた国政監査証人出席を3日前に控え、「Kフードの世界化およびKソース産業の輸出基盤拡充という国家的課題に直結する重要な日程のため、やむを得ず国政監査に出席できなくなった」とする不出席理由書を提出したという。

さらに、「Kソースのグローバル展開に向けた協力会社との協約推進、Kタウンプロジェクトの現地視察、主要ブランドの海外店舗拡大に向けた現地点検などの予定がある」と、詳細な説明も加えた。

（写真提供＝OSEN）ペク・ジョンウォン

現在ペク代表は、現地パートナー企業との連携構築や「THE BORN KOREA」のグローバルソース販売戦略を推進するため、先月末からタイ・台湾・中国などを訪問し、海外での活動に注力している。

